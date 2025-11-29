AKTUELNO

Zadruga

ONA OSEĆA GRIŽU SAVESTI: Dača uveren da Maja pokušava da DISTANCIRA Asmina od sebe zbog osude učesnika! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Asmin Durdžić rešio je da obavi razgovor sa Dačom Virijevićem, s kojim je poslednjih dana imao žučne rasprave zbog Aneli Ahmić i Maje Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je Aneli rekla da Luka radi neke stvari iz inata tebi, nešto vezano za vrata, kad ti ih je ispred nosa zatvorio - kazao je Dača.

- Nije se to desilo - kazao je Asmin.

- Dobro, ali svakako da znaš da ja ne pričam sa Aneli o tebi. Ona je pričala sa Anđelom, a Luka je sve vreme pričao sa njom o Elitoviziji, rekao joj je: volela bi da te namažem kremom za samopotamnjivaje''.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta misliš o Maji? - upitao je Asmin.

- Ona oseća grižu savest. Ona je opasna. Namerno sve ovo radi sad - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu. 

Autor: S.Z.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

POKUŠAVA DA OGADI ASMINA MAJI?! Aneli šokirala svojom izjavom, istakla da Durdžić pokušava da joj se PRIBLIŽI kad učesnici ne gledaju! (VIDEO)

Zadruga

MATIRAO SI SAM SEBE! Luka se totalno pogubio kad je shvatio da ga Maja gleda, pokušava da se ogradi od simpatija prema njoj (VIDEO)

Domaći

PREPIRKAMA NEMA KRAJA! Aneli pokušala da uveri Asmina da ne oseća ništa prema njemu, on je matirao: Bolje da ne pričam! (VIDEO)

Zadruga

ZNAM ŠTA RADI: Dača uveren da je detektovao tajni plan Luke Vujovića! (VIDEO)

Domaći

Mene to ne zanima: Maja otkrila zbog čega je prihvatila poklon od Asmina(VIDEO)

Zadruga

ŠOK! Dača tvrdi da je Luka zaboravio na Aneli, uveren da je neka od ovih učesnica osvojila NJEGOVO SRCE! (VIDEO)