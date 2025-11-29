ONA OSEĆA GRIŽU SAVESTI: Dača uveren da Maja pokušava da DISTANCIRA Asmina od sebe zbog osude učesnika! (VIDEO)

Šok!

Asmin Durdžić rešio je da obavi razgovor sa Dačom Virijevićem, s kojim je poslednjih dana imao žučne rasprave zbog Aneli Ahmić i Maje Marinković.

- Meni je Aneli rekla da Luka radi neke stvari iz inata tebi, nešto vezano za vrata, kad ti ih je ispred nosa zatvorio - kazao je Dača.

- Nije se to desilo - kazao je Asmin.

- Dobro, ali svakako da znaš da ja ne pričam sa Aneli o tebi. Ona je pričala sa Anđelom, a Luka je sve vreme pričao sa njom o Elitoviziji, rekao joj je: volela bi da te namažem kremom za samopotamnjivaje''.

- Šta misliš o Maji? - upitao je Asmin.

- Ona oseća grižu savest. Ona je opasna. Namerno sve ovo radi sad - rekao je Dača.

Autor: S.Z.