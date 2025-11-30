ZGAZIĆE TE STANIJA KAO MRAVA! Uroš uzeo stvar u svoje ruke: Očitao lekciju Maji zbog muvanja sa Asminom, pa je odneo (VIDEO)

Uroš Stanić se umešao u pecakanja Maje Marinković i Asmina Durdžića, te je svojoj drugarici očitao lekciju.

- Stanija je pretrpela ceo teror zbog debelog gmaza. Bila si kod nje kući i upoznala njenu majku - rekao je Uroš.

- Ja sam svoje rekla, ako misli da preteruje nema ništa od toga - rekla je Maja.

- Mi nemamo više komunikaciju. Laku noć, lepo spavaj - rekao je Asmin.

- Nije smešno Majo - rekao je uroš.

- Ne idem nigde. Majo zapali jednu i idemo - rekao je Asmin.

- Ja Staniju podržavam i nje mi je žao jer se ova smeje i muva se sa Stanijinim bivšim verenikom. Stanija ako uđe zgaziće te kao mrava - rekao je Uroš.

Autor: A.Anđić