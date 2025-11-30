PREPLAVILE JE EMOCIJE! Mina ne skida osmeh s lica nakon susreta sa bratom, sumirala utiske sa Terzom i cimerima! (VIDEO)

Njenoj sreći nema kraja!

Minu Vrbaški totalno su preplavile emocije, nakon što je njenom mlađem bratu Borisu, kojem je danas rođendan bila završena poseta Beloj kući.

Mini su u tom trenutku učesnici maksimalno pružili podršku, te je ona sa njima razmenila utiske o susretu sa svojim bratom.

- Nije ti brat stidljiv, super je - rekao je Terza.

- Malo jeste sad bio. Pitala sam ga da li je našao devojku, kaže nije još, nažalost. Malo je smršao sad, trenira - kazala je Mina.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.