PREPLAVILE JE EMOCIJE! Mina ne skida osmeh s lica nakon susreta sa bratom, sumirala utiske sa Terzom i cimerima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Njenoj sreći nema kraja!

Minu Vrbaški totalno su preplavile emocije, nakon što je njenom mlađem bratu Borisu, kojem je danas rođendan bila završena poseta Beloj kući.

Foto: TV Pink Printscreen

Mini su u tom trenutku učesnici maksimalno pružili podršku, te je ona sa njima razmenila utiske o susretu sa svojim bratom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije ti brat stidljiv, super je - rekao je Terza.

- Malo jeste sad bio. Pitala sam ga da li je našao devojku, kaže nije još, nažalost. Malo je smršao sad, trenira - kazala je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu. 

Autor: S.Z.

