PREPLAVILE JE EMOCIJE! Mina ne skida osmeh s lica nakon susreta sa bratom, sumirala utiske sa Terzom i cimerima! (VIDEO)

Njenoj sreći nema kraja!
Minu Vrbaški totalno su preplavile emocije, nakon što je njenom mlađem bratu Borisu, kojem je danas rođendan bila završena poseta Beloj kući.
Mini su u tom trenutku učesnici maksimalno pružili podršku, te je ona sa njima razmenila utiske o susretu sa svojim bratom.
- Nije ti brat stidljiv, super je - rekao je Terza.
- Malo jeste sad bio. Pitala sam ga da li je našao devojku, kaže nije još, nažalost. Malo je smršao sad, trenira - kazala je Mina.
Detaljnije pogledajte u video-klipu.
Autor: S.Z.