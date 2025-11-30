Maja je zagrizla, ali se boji da će Stanija doći za Novu godinu: Aneli progovorila o odnosu sa Alibabom i njegovom muvanju sa Marinkovićevom (VIDEO)

Iskrena do koske!

Nakon prvog priloga u kom je prikazan odnos Asmina Durdžića, Aneli Ahmić i Luke Vujovića, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aneli u Šiša baru.

- Duge dve nedelje si provela u izolaciji, vidim da si procvetala, jesi li živnula - pitao je Darko.

- Jesam, živnula sam, digla sam se iz mrtvih. Nije baš da je za sve Asmin zaslužan, posložila sam i ja kockice i guram sebe da se zadržim u ovom pozitivnim raspoloženju. Juče sam dobila dosta pohvala od ljudi koje nisam očekivala. Idemo ka napred, tako da, iznenadila sam se od nekih ljudi, tipa Filip, Bora, sa kojima ja ne provodim vreme, da me pohvale da sam drugačija - rekla je Aneli.

- Koliko je Asmin doprineo svojim savetima i razgovorima da ti posložiš prioritete i da se podigneš energetski - pitao je Darko.

- Kada mi je govorio neke stvari da se zapitam koliko vredim, ko sam ja, negde smo otvoreno pričali, jeste on...On me najbolje poznaje! Zapitala sam se, pa sam skontala da je u pravu. Drugačije je da neko ko te poznaje, s kim imaš dete, ti kaže da se osvestiš. Stvarno sam se zapitala zašto ja neke stvari sama sebi dopuštam. Moje samopouzdanje je palo - rekla je Aneli.

- Zanimljivo je bilo što te je ispitivao kao: "Sada da moraš da biraš, ko bi to bio, Janjuš, Luka ili ja", zbog čega ga to intresuje - pitao je Darko.

- Njega to intresuje jer voli da mu kažem da mi je bitan, siguran je da sam ga najviše volela, on je u to ubeđen i ima nekih stvari...Kaže on meni: "Idi kući kod Mustafe i Mevlide", on bi najviše voleo da odem gore, da ga čekam. Svesna sam, na primer, itekako bi imala sa njim problema da uđem sutra u neku vezu. Smatram da bi mi se mešao u ljubavnu vezu, on laže kada kaže da podržava, uvek bi spletkario. Što se mene tiče, mislim da on želi da ja ovde budem sama - rekla je Aneli.

- Ispitivao te je da li si srećna jer osećaš njegovu zaštitu i odbranu, on je tu neko ko tebe štiti od drugih i pitao te je da li ti je nedostajao takav muškarac - pitao je Darko.

- Ne smatram da mi je on nekakva zaštita, ja sam najbolja zaštita sama sebi, on samo tako sebi diže ego...Naravno, on nema od čega Maju da brani, brani je lažno! Ja ću svoje mišljenje zadržati, pa ću ga s vremenom izneti - rekla je Aneli.

- Ti sada nećeš da kažeš šta misliš samo da ne bi bilo: "Evo, Aneli je ljubomorna" - rekao je Darko.

- Iskomentarisaću, ali neću sada. Smatram da je Maja zagrizla, čula je da je gledana izolacija, ne znam da li da se baš upetlja, ali je to poguralo. Malo je u strahu da li će Stanija doći za Novu godinu, pa ovo, pa ono, tako da mislim da će se nešto desiti posle Nove godine - rekla je Ahmićeva.

- On tebi predstavlja Staniju kao neko božanstvo, a ovamo priča Maji kako je spreman da zarati sa svima zbog nje, kako ti gledaš na to - pitao je Darko.

- On ima prebačaje, sto puta kaže nešto, pa prevrne. On sam sebe laže, pogubljen je, ne zna šta oseća i prema kome. On je rekao da je njega Stanija tri puta izdala, da li je rekao razočarala ili izdala, ja sam ga pitala kako, on je rekao da je nebitno - rekla je Aneli.

- Potvrdila si da je bio nasilan (Luka) - pitao je Tanasijević.

- Pri svemu stojim što sam rekla za mene i za njega, iza svega - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić