Stavila ružičaste naočare: Anita ubeđena da je posebna i da će se Filip promeniti zbog nje, žestoko udarila na Maju Marinković (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je u Šiša baru san Anitom Stanojlović o njenom zbližavanju sa Filipom Đukićem.

- Šta se trenutno dešava između tebe i Filipa? - pitao je Darko.

- Ništa konkretno, ali smo baš bliski, više nego na početku. Mislim da treba sve polako i postepeno. Jutros smo bili u krevetu i on je rekao: "Ako budem sa Anitom biću samo sa njom" i ja mu stvarno verujem. Krivo mu je jer me ukanalio i verujem da me ne bi opet na tajk način zeznuo. Mislim da ne bi pio i da ne bi flertovao sa drugim devojkama, ali da li to ima perspektivu ne znam. Ja sam verovala da ćemo Anđelo i ja opstati, pa nismo. Sanjala sam da se ljubimo, to mi je verovatno u podsvesti - rekla je Anita.

- Je l' utorak pretnja ili povoljna situacija po tebe? - pitao je Darko.

- Prošli utorak nije ništa uradio, bio je blizu mene. Tražio je da legnem pored njega, ali nisam. Hoću da mi on pokaže da sam ja ta. Želim da on bude normalan i da bude uz mene - rekla je Anita.

- Da li nekome smeta taj odnos? - pitao je darko.

- Da, mislim da Maji najviše smeta. Ljudi napolju mogu da ukucaju ime Maja Marinković i da vide šta je ona radila. Ona je imala više vremena da radi mnogo gore stavri od mene. Ja sam grešila, ali više ne grešim. Ja ne smatram da sam nešto loše uradila. Ja im smetam kao osoba koja je pobedila i ima veliku podršku - rekla je Anita.

- A Lukica? - pitao je Darko.

- Sklonila sam se iz te priče. On je folirant i to sam mu rekla i u oči. Ako je neko koketa, to mu je u krvi i to ne može da promeni. Ja hoću da budem u mirnoj vezi i da ne razmišljam da li gleda neku drugu. Malo me zavozalo, u početku je bio inat prem Aneli, ali više ne želim da budem u trojci - rekla je Anita.

Autor: A.Anđić