SREĆNE OČI ŠTO GA VIDE! Toša stigao u Elitu s pesmom, a tek da mu vidite stajling! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sad će da ih razdrma.

Robot Toša je upravo stigao u "Elitu 9" spreman da razdrma sve učesnike.

- Sunce me probudilo, a u glavi ludilo, kad sam ja ustao prag sam ljubio - zapevao je Toša s vrata.

Foto: TV Pink Printscreen

Zato svi odmah na Pink, da pratite Tošu!

Autor: R.L.

