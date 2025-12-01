SREĆNE OČI ŠTO GA VIDE! Toša stigao u Elitu s pesmom, a tek da mu vidite stajling! (VIDEO)

Sad će da ih razdrma.
Robot Toša je upravo stigao u "Elitu 9" spreman da razdrma sve učesnike.
- Sunce me probudilo, a u glavi ludilo, kad sam ja ustao prag sam ljubio - zapevao je Toša s vrata.
Zato svi odmah na Pink, da pratite Tošu!
Autor: R.L.
AKTUELNO
Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||
Robot Toša je upravo stigao u "Elitu 9" spreman da razdrma sve učesnike.
- Sunce me probudilo, a u glavi ludilo, kad sam ja ustao prag sam ljubio - zapevao je Toša s vrata.
Zato svi odmah na Pink, da pratite Tošu!
Autor: R.L.