Janjuš se žalio Toši da mu Kačavenda PRAVI ROGOVE, a onda pohvalio OVU UČESNICU: Ima dobre grudi! (VIDEO)

Urnebesno!
Robot Toša došao je u "Elitu 9" i odmah se našao sa svojim prijateljem Janjušem.
- Vratio mi se kamen - žalio se Janjuš.
- Hoćeš da te išutiram da ti ispadne taj kamen - pitao je Toša.
Oni su nastavili ovaj urnebesni razgovor.
- Sigurno se pitaš gde mi je landara pišore, izgleda da je otpala jer sam je gurao gde ne treba - naveo je Toša.
- Je l' poslužila bar malo - pitao je Janjuš.
- Ovu bih mogao da j*bem kad izađem, ima dobre s*se - rekao je Janjuš Toši o Ivi Stupar.
Janjuš se zatim požalio Toši da je bio ljubomoran jer je Kačavendu masirao pop.
- Koliko bizarnosti u jednoj rečenici, k*ravelu masira pop - konstatovao je Toša.

