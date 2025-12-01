AKTUELNO

Zadruga

Janjuš se žalio Toši da mu Kačavenda PRAVI ROGOVE, a onda pohvalio OVU UČESNICU: Ima dobre grudi! (VIDEO)

Urnebesno!

Robot Toša došao je u "Elitu 9" i odmah se našao sa svojim prijateljem Janjušem.

- Vratio mi se kamen - žalio se Janjuš.

- Hoćeš da te išutiram da ti ispadne taj kamen - pitao je Toša.

Oni su nastavili ovaj urnebesni razgovor.

- Sigurno se pitaš gde mi je landara pišore, izgleda da je otpala jer sam je gurao gde ne treba - naveo je Toša.

- Je l' poslužila bar malo - pitao je Janjuš.

- Ovu bih mogao da j*bem kad izađem, ima dobre s*se - rekao je Janjuš Toši o Ivi Stupar.

Janjuš se zatim požalio Toši da je bio ljubomoran jer je Kačavendu masirao pop.

- Koliko bizarnosti u jednoj rečenici, k*ravelu masira pop - konstatovao je Toša.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

