ZAŠTITIĆU JE OD CELOG SVETA! Alibaba rešio da osvoji Maju na ovaj ili onaj način, ZARATIO SA NAJOPASNIJIM RIJALITI IGRAČEM zbog nje! (VIDEO)

Da li će ona popustiti i pasti na njegov šarm?

Asmin Durdžić počeo je da besni na Zoricu Marković jer je ona ponovo spomenula Staniju Dobrojević. Alibaba je otvoreno stao na stranu Maje Marinković.

- Pusti Staniju, ni Stanija ni ceo svet ne može da joj kaže ništa - rekao je Asmin.

- I ona meni kaže Zorice, ništa loše nisam mislila - rekla je Zorica.

- Mi smo slobodni, ne radimo ništa, šta ti njoj nabijaš grižu savesti, mani me tvojih fora - rekao je Asmin.

Alibaba je ponovo naveo da će stati uz Maju.

- Ja mogu Maju da zaštitim od celog sveta, ja mogu da stanem iza nje i ovde i napolje, ti praviš ovde igranke, nismo deca - rekao je Asmin.

Autor: R.L.