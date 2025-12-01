AKTUELNO

Zadruga

SVI ODMAH NA PINK! Luka Vujović počinje PODELU BUDŽETA, naoštrio se da razdrma crni sto! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Biće ovo uzbudljivo popodne.

Sinoć je Belu kuću napustio Jompaz, a danas je učesnicima stiglo njegovo pismo u kom je za novog vođu izabrao Luku Vujovića.

Foto: TV Pink Printscreen

Luka se veoma odabrao zbog ove odluke, a sada je stiglo pismo Velikog šefa sa instrukcijama za podelu budžeta.

- Draga Elito, šaljemo vam budžet za ovonedeljne troškove, doneli smo odluku da budete kažnjeni od po 1.000 dinara, 31 učesnik treba da dobije po 2.000, 11 učesnika po 3.000 i pet učesnika po 4.000 dinara, vođa će sada odlučiti i razdeliti novac onako kako misli da treba - pisalo je u pismu.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

SVI NA PINK! Sunčica počinje svoju podelu budžeta! Biće neizvesno!

Zadruga

SLEDI HAOS ZA CRNIM STOLOM! Matora počinje sa PODELOM BUDŽETA, svi odmah na Pink! (VIDEO)

TV

Svi na Pink: Počinju 'Pitanja starih učesnika', takmičari moraju da se suoče sa bivšim cimerima!

Zadruga

SVI NA PINK! Počinje proslava Jovanovog rođendana, učesnici jedva čekaju da se opuste! (VIDEO)

Zadruga

SLEDI HAOS ZA CRNIM STOLOM! Matora počinje PODELU BUDŽETA, svi strepe od njenih odluka! (VIDEO)

Farmeri

'VOLELA BIH DA SAM KAO TI' Šok priznanje u emisiji! Kristina potkačila Jakšićku zbog udvaranja Kristijanu a onda otkrila kako se osećala spolja: Ti um