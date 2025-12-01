SVI ODMAH NA PINK! Luka Vujović počinje PODELU BUDŽETA, naoštrio se da razdrma crni sto! (VIDEO)

Biće ovo uzbudljivo popodne.
Sinoć je Belu kuću napustio Jompaz, a danas je učesnicima stiglo njegovo pismo u kom je za novog vođu izabrao Luku Vujovića.
Luka se veoma odabrao zbog ove odluke, a sada je stiglo pismo Velikog šefa sa instrukcijama za podelu budžeta.
- Draga Elito, šaljemo vam budžet za ovonedeljne troškove, doneli smo odluku da budete kažnjeni od po 1.000 dinara, 31 učesnik treba da dobije po 2.000, 11 učesnika po 3.000 i pet učesnika po 4.000 dinara, vođa će sada odlučiti i razdeliti novac onako kako misli da treba - pisalo je u pismu.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.