OBEZBEĐENJE U PRIPRAVNOSTI! Luks i Luka zaratili preko crnog stola, čašćavali se najgnusnijim uvredama! (VIDEO)

Svađa među njima ne jenjava.

Jompaz je za novog vođu ove nedelje postavio Luku Vujovića koji je razdelio male budžete šakom i kapom.

- Radio Dača, tebi 2.000 ti si obrnuo igricu, sa 19, 20 godina uspeo si da ispletkariš da psovađaš sve odnose, par godina si stariji od mog sina, neko si ko ume da isprovocira, ne verujem da ikome želiš dobro, ali si rečit, dosta se poboljšao, jako si pristrasan - rekao je Luka dok je delio mali budžet Dači Virijeviću.

Luka je potom dao mali budžet Saletu Luksu.

- Vređao si Aneli, rekao si da je d*onfulja, narkomanka, pominjao si Groficu

- Nisam to rekao, rekao sam samo da ste foliranti, ti si prvi skočio, a ona je skočila da te zaštiti, lagao si da sam te udario a nisam te ni takao - branio se Sale Luks.

- Mislim da si ološ, da si dupljak, uvlačiš se ljudima u d*pe, kad si ušao nazivao si je snajkom, za mene si smrad kome bih napolju j*bao mamu, u*rao bi ti se u život onog dana, ti si jedna s*sica, koja nema stav i karakter. Ti si p*čkica, s*ina kome treba j*bati sve, napolju bih te slomio kao s*su, skinuo si gaće ali nisam hteo - vikao je Luka.

- Ja devojke ne diram, pokazao si kako vrištš kao k*rava na štajgi. Ne bi tebe zvali moljac džabe - naveo je Luks.

