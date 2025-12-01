AKTUELNO

DA LI MU JE OVO TREBALO? Pored svih svojih sukoba Nerio za NAJDVOLIČNIJU naveo Boginju, ona mu ovo neće oprostiti! (VIDEO)

Ovo nije očekivala.

Nerio Ružanji naveo je Tanju Stijelju Boginju za najdvoličniju osobu, što je mnoge iznenadilo s obzirom na njegove mnogobrojne sukobe sa svima ostalima.

- Dvolična si jer si tek kad je došlo do sukoba rekla da su ružne, debele, krezave i ne znam kakve - rekao je Nerio Boginji o njenoj svađi

- Bolje to nego majke i grobove - rekla je Boginja.

Nakon toga Asmin Durdžić je krenuo da priča a Sunčica Bajić se našla prozvana.

- Ja kažem u facu, nisam dvoličan, ja ti j*bem majku u lice - rekao je Asmin.

- Jednom sam ti oprostila drugi put neću, Jovana ti je malo šta ću ti ja biti - vikala je Sunčica.

- Nisam tebi rekao - naveo je Alibaba.

- Ti si jedna džukela ovde, svi ženske misle da si bitan spolja, ali nisi bitan uopšte - rekla je Sunčica.

