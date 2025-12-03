AKTUELNO

Zadruga

Večeras će goreti! Luka podelio budžete, počinje žurka u Eliti (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žurka upravo počinje!

Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće pred početak žurke, kao i novac za večerašnji provod, a ovonedeljni vođa Luka Vujović pročitao ga je cimerima, a potom im razdelio budžete.

Foto: TV Pink Printscreen

Luka je trebao da odluči kome će od svojih cimera dati 100, kome 200, a kome 300 dinara, dok će Odabrani dobiti po 500 dinara, a kad sav novac bude raspodeljen mogu da krenu u kazino i uživaju u još jednom ludom provodu.

- Prvo će dobiti ljudi koji su čistili. Murat, Terza, Mina, Dača, Miki i Pop po 300. Milan, Viktor, Jakšićka, Jovana, Janjuš, Asmin, Babejićka, Dragana, Matora, Sara, Aneli po 200. Zorica, Luka, Boginja, Anastasija, Sara, Luks, Todićka, Bora, Anita, Vanja, Jovan, Sunčica, Mića, Bebica, Teodora, Anđelo, Milosava po 100 - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

