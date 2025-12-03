Nema učesnika koji sedi! Jovana Tipšin digla kazino na noge svojim NAJVEĆIM hitom (VIDEO)

AKTUELNO

Napravila žurku za pamćenje!

Za večerašnju žurku, tačnije atmosferu na istoj, zadužena je pevačica Jovana Tipšin, a kako je kročila u kazino, učesnici su poskakali na noge. Naime, ona je poželela dobro veče učesnicima, te je tako odmah počela sa nastupom.

Ona je veče otvorila pesmom, svojim najvećim hitom, "Ne zaboravi me", a nema učesnika koji je ovom prilikom sedeo, već su svi pevali uglas sa Jovanom. Kako će proteći ovo veče, ne preostaje nam ništa drugo, no da, ispratimo, a kako je ovo izgledalo, detaljnije pogledajte OVDE!

