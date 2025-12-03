Nema učesnika koji sedi! Jovana Tipšin digla kazino na noge svojim NAJVEĆIM hitom (VIDEO)

Napravila žurku za pamćenje!

Za večerašnju žurku, tačnije atmosferu na istoj, zadužena je pevačica Jovana Tipšin, a kako je kročila u kazino, učesnici su poskakali na noge. Naime, ona je poželela dobro veče učesnicima, te je tako odmah počela sa nastupom.

Ona je veče otvorila pesmom, svojim najvećim hitom, "Ne zaboravi me", a nema učesnika koji je ovom prilikom sedeo, već su svi pevali uglas sa Jovanom. Kako će proteći ovo veče, ne preostaje nam ništa drugo, no da, ispratimo, a kako je ovo izgledalo, detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: Nikola Žugić