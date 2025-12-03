Gleda u njega kao u Mensura nekada! Mina pažljivo sluša Viktorove priče, evo šta mu zamera (VIDEO)

Opa!
Viktor Gagić prepričao je Mini Vrbaški u radionici kako je došao na ideju da uđe u "Elitu", a ona ga je pažljivo je slušala
- Ja imam potrebu da tebe naučim da pričaš, imaš taj neki tvrd jezik, te psovke. Previše si prost - rekla je Mina.
- A ostali nisu - pitao je Viktor.
- Ostali neka su...Baš bih volela da si malo stariji i da jezik kalkulišeš tamo gde treba - rekla je Mina.
- Ima vremena - rekao je Viktor.
- Pa nema...Zelen si, mlad si, a nisi kvaran - smejala se Mina.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić