Gleda u njega kao u Mensura nekada! Mina pažljivo sluša Viktorove priče, evo šta mu zamera (VIDEO)

Opa!

Viktor Gagić prepričao je Mini Vrbaški u radionici kako je došao na ideju da uđe u "Elitu", a ona ga je pažljivo je slušala

- Ja imam potrebu da tebe naučim da pričaš, imaš taj neki tvrd jezik, te psovke. Previše si prost - rekla je Mina.

- A ostali nisu - pitao je Viktor.

- Ostali neka su...Baš bih volela da si malo stariji i da jezik kalkulišeš tamo gde treba - rekla je Mina.

- Ima vremena - rekao je Viktor.

- Pa nema...Zelen si, mlad si, a nisi kvaran - smejala se Mina.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić