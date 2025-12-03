JA NE IDEM IZ KREVETA U KREVET! Terza urnisao Minu, neće više da je vidi u životu! (VIDEO)

Ugasio je za sva vremena!

Nakon što su se svađali nasred dvorišta, Mina Vrbaški i Bora Terzić Terza pokušali su da spuste loptu i porazgovaraju u miru, ali to nije urodilo plodom.

- Ostavi me na miru - rekla je Mina.

- Imam pravo da te komentarišem, ni po babu ni po stričevima, nego realno kako jeste. Ja sam za tebe institucija, to ne može da se poredi, ja ne idem iz kreveta u krevet. Moj kadar je skup - rekao je Bora.

- Mogu da ti sednem na glavu - povikala je Mina.

- Produži dalje, moj kadar je skup, ćao zdravo, utorak - naveo je Terza.

