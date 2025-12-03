AKTUELNO

Zadruga

Na pola metra od Anđela: Filip i Anita na stubu srama zbog žestoke vrele akcije! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

O ovome bruji cela kuća!

U toku je još jedno izdanje radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Njihov naredni gost bio je Danilo Dača Virijević koji je komentarisao goruća dešavanja iz Bele kuće.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na pola metra od velike ljubavi, Anita i Filip su imali s*ks na pla metra od Anđela. Filip je Anđelov drug, šta li su razmišljali? Filip je pozdravio Anđela pre nego što je krenuo kod Anite u krevet. Da li Terza flertuje sa Anitom i zašto je hteo da je lupi po g*zi? Mina je izjavila da je Viktor najlepši i najbolji momak u kući. Terza je Mini uvredio majku, a po njenim rečima i njenog brata koji je pre samo par dana bio u kući i podržao ih.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

