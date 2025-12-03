AKTUELNO

Ja je smirujem, a on potpaljuje: Alibaba podržao Janjuša, zajedno pokušali da dozovu Kačavendu pameti! (VIDEO)

Drže joj slovo!

Marko Janjušević Janjuš održao je lekciju Mileni Kačavendi zbog sukoba sa Aneli Ahmić i Lukom Vujovićem.

- Juče sam ti rekao da kuliraš, a ako ih ti vrediš ista si - rekao je Janjuš.

KARAMBOL: Aneli i Uroš brutalno zaratili, reagovalo obezbeđenje! (VIDEO)

- Šta sam ja rekla juče i danas? Da li treba ovde da sedim i da ćutim do jula? - dodala je Milena.

- Ko je rekao da ćutiš? Jao, Bože dragi! Ko tebi može da zabrani? - pitao je Janjuš.

- Ne treba mi ispolivan krevet i ispolivano sve, ali neće da me zauzstave - rekla je Kačavenda.

Pljušte teške uvrede: Obezbeđenje opkolilo Aneli i Janjuša, ona niže gnusne prozivke! (VIDEO)

- Ti imaš pravo da komentarišeš, ali nemoj da se pališ. Treba da budeš dama. Ti ne kapiraš šta on tebi pokušava da kaže. Ja nju smirujem da se ne svađa sa tobom, a on nju potpaljuje - umešao se Asmin.

