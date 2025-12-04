Roni gorke suze: Anita se raspala na komade zbog afere iz hotela, zanemela na Dačina pitanja (VIDEO)

Nije joj lako!

Anita Stanojlović neprestano je plakala u spavaćoj sobi nakon što je u emisiji "Pitanja gledalaca" potegnuta tema o aferi iz hotela.

- Šta je to Bajadera? - pitao je Dačo.

- Ma glupost - rekla je Mina.

- Nije mi dobro kunem ti se. Da mi pričaju kako sam se drogirala, nikad u životu - rekla je Anita.

- Glupost, ja sam videla taj klip - rekla je Mina.

- Anđelo zna da to nije istina. Jedino sam uradila loše sa Filipom - rekla je Anita.

- Vrati duks i posteljinu i do kraja rijalitija smo završili - rekao je Asmin.

- Povredio si me - rekla je Mina.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić