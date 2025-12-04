Ekskluzivno: Pogledajte grumen kose koji je Aneli POČUPALA Asminovoj sestri, Minki Durdžić (FOTO)

Sinoć, tokom emisije "Pitanja gledalaca", ponovo su Asmin Durdžić i Aneli Ahmić ušli u sukob oko toga ko je šta do sada slagao, s obzirom na to da su se izmirili tokom izolacije, a jedna od glavnih tema sukoba bili su i Asminovi navodi da je Aneli pretukla njegovu sestru Minku Durdžić, a ekipa našeg portala došla je do jezivog dokaza!

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, bivši ljubavni partneri, do nedavno su bili u izolaciji kao potrčci, a tamo su, kako smo uspeli da ispratimo, spustili loptu, no mnogi bi rekli da je i više od toga da je samo "spuštena lopta".

Sinoć, tokom emisije "Pitanja gledalaca" ponovo su sevnule stare varnice među njima, tačnije, otkopali su ratne sekire, kada se povela polemika oko toga ko je slagao, a ko nije i šta su tačno slagali, a šta nisu, s obzirom na to da su se posle svega izrečenog pomirili i imali onakav odnos u izolaciji. Tom prilikom, povela se polemika oko toga da li je Aneli tukla Asminovu sestru Minku Durdžić, kako je Asmin tvrdio, što je Aneli odmah negirala, dok je Durdžić držao svoju stranu.

- Jesi li pretukla Minku? - pitao je Milan.

- Bili smo u Cazinu i mi smo bili u sobi, a Minka je ušla u kući. On je nju optuživao kako se ku*va okolo. Ja sam se više puta svađala sa njim oko toga, ima pravo da se viđa sa kim hoće. On je sišao dole i videla sam da su se počeli svađati. Čuo je da se viđa sa zubarom i onda su se svađali. Ona je njemu cigaru izasila o ruku. Ona je počela da govori: "Eno ti ona tvoja ku*vetina", gde sam ja došla da ih sprečim i ona je mene napala i vređala me. Pogurkale smo se i čupale. Minka je otišla u policiju i prijavila njega i mene. Oni su napravili zapisnik i rekli su da smo morali napustiti zemlju i platiti. Njih dvoje su bili u policiji, on je platio kaznu i mi smo krenuli u Linc i onda su krenule poruke i sve za sina. Prespavali smo u Zagrebu jer je bio jako bolestan. Sutradan u Lincu nam je došla policija - rekla je Aneli.

- Ja šta god da uradim u Bosni idem u pritvor jer sam strani državljanin. Ja sam platio 550 evra za Aneli. Imaju svi papiri. Mene moja sestra više poštuje i sluša nego tatu. Moja sestra ne može da ide u klub dok mene ne pita ili da ima dečka dok mene ne pita. Ne znam da li su bile pelene na stolu... Ako misliš da spustimo loptu tako što ćeš iznositi laži od toga nema ništa. Posvađale su se oko prljavštine. Ona je uhvatila moju sestru za kosu,a tebi je bila puna šaka kose. Ona je zvala policiju i meni su rekli da pođemo sa njima. Ona je spakovala stvari i otišli smo u policijsku stanicu. Odakle tebi pravo da tučeš moju sestru? - rekao je Asmin.

Ekipa portala Pink.rs došla je u posed ekskluzivnih fotografija na kojima se vidi grumen kose koji je Aneli počupala sa kose Asminove sestre, a fotografije pogledajte u galeriji ispod:

Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Previous Next

Autor: pink.rs