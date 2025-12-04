AKTUELNO

Nadam se da će ostati na pravom putu... Oglasio se Mustafa Durdžić! Progovorio o Luki i bivšoj snajki, a evo kako gleda na Asminovo ponašanje

Ne štedi reči!

Kako su Asmin Durdžić i Aneli Ahmić spustili loptu dok su boravili u izolaciji kao tadašnji potrčci, mnogi su ostali šokirani njihovim ponašanjem, neočekujući da će to biti upravo tako. Naime, oni su se sinoć ponovo posvađali, ali kako komentarišu fanovi na mrežama, sve sluti da će ponovo spustiti loptu.

S tim u vezi, na svom Fejsbuku oglasio se Asminov otac, Mustafa Durdžić, koji je odgovorio na konstataciju jedne korisnice, koja je pohvalila Asmina, a oštro osudila Luku Vujovića i Aneli.

- Asmin je jako dobar, ima dobru dusum, svima bi sve dao, samo će ga Aneli uvući u neki haos. Strah me samo da će ona i Luka da mu smeste nešto, jako su kvarni - napisala je jedna korisnica, na šta je Mustafa odgovorio:

Hvala Vam. Sa moje tačke gledišta, po pitanju Aneli i Luke, Asmin je to odradio vrhunski, stručno, odgovorno, psihološki i na svakom drugom nivou. Momentalno ima kritike, ali kasnije će narod shvatiti, a posebno žene trebaju da shvate, koliko vredi jedan muškarac koji više nema razloga da se sveti. Nadam se da će Asmin ostati na pravom putu i da neće žrtvovati sebe zbog ljudi koji izazivaju sudbinu. Njemu je Kačavenda danas već pokušala objasniti da shvati neke stvari.

