Da se naježiš! Emotivna objava Aleksandre Nikolić s ćerkom raznežila mnoge, ove reči KIDAJU DUŠU (FOTO)

Aleksandra Nikolić, bivša učesnica "Elite 8", i dalje je na sudu sa svojim bivšim mužem Urošem Jovanovićem, gde se bori za starateljstvo nad ćerkom Anastasijom, a njena nova objava raznežila je mnoge!

Bivši učesnici "Elite" Aleksandra Nikolić i Milovan Minić i dalje imaju niz problema s njenim bivšim mužem Urošem Jovanovićem, zahvaljujući čijoj prijavi im je policija izdala zabranu prilaska maloj Anastasiji, Aleksandrinoj i Uroševoj ćerkici.

Sada, kako Aleksandra već neko vreme nije videla svoju ćerku, jer ima zabranu, a i Uroš joj ne da, ona je objavila fotografiju sa Anastasijom na svom instagram profilu, a pesma koju je postavila, raznežila je mnoge.

- Bole me sve ove godine, tugujem, stid me nije, sve ove godine bole me, sećanje ne umire - glasi tekst pesme koji je Aleksandra okačila uz fotografiju sa ćerkom.

Podsetimo, bivši partner nekadašnje učesnice ''Elite 8'', Aleksandre Nikolić, Uroš Jovanović oglasio se za portal Pink.rs, te u svojoj ispovest otkrio da joj je Aleksandri izrečena zabrana prilaska njihovoj ćerki Anastasiji. Tom prilikom, on je šokirao javnost brojnim tvrdnjama na račun njenog partnera, Milovana Minića, za kog je istakao da je krišom snimaka njihovo dete dok se tušira, te da je o svemu tome obavestio SUP Subotica. Ona se, ovim povodom, oglasila.

- Nisam dobro. Vidno sam potrešena. Naknadno su se desile neke stvari, šta da kažem?! Starateljstvo još uvek nije pripalo Urošu, ovo je privremena mera. U sredu imamo suđenje. U petak su me zvali da dođem na saslušanje, jer je Milovana i mene prijavio u za nasilje u porodici. Nisam mogla da odem po ćerku, jer mi je i taj dan izrečena mera. Navodno, Milovan i ja smo bili nasilni prema detetu. On je iskoristio Milovanove i moje svađi tokom trajanja ''Elite 8'', kad smo Milovan i ja jedno drugom svašta govorili. Nikada Milovan nije neprkladno dodirivao moju ćerkicu Anastasiju. Naknadno sam danas dobila Milovanovu izjavu, ja sam sve rekla kako jeste. Ja sa detetom ne smem da komunicira. On navodi neke stvari, kao da smo Milovan i ja najori zlostavljači. To je toliko morbidno i izopačeno, da ja nemam reči da opišem kako se sad osećam. Onemogućena mi je komunikacija i viđanje, ja sad ne znam ništa o svom detetu. Poslednje je što znam je kad mi je Anastasija rekla pre dva vikenda, kad je kroz suze rekla da je njoj otac rekao da ako bude došla kod mene da živi, da će on otići u inostranstvo i nikada više neće moći da ga vidi. On se bavi ucenjivanjem deteta, a mene krivi da sam najgora. Očigledno je da je počeo rat među nama, on ovim ponašanjem uništava naše dete. Milovan i ja ćemo se truditi svim silama da dokažemo istinu. Ja Anastasiju jesam nekad po gu*i udarila, kad je nestašna, ali daleko od toga da sam je ja udarila. Moja ćerkica mene voli, ona je to i sama rekla.

