AKTUELNO

Domaći

Haos epskih razmera! Aneli udarila Asmina, on je odgurnuo od sebe: Obezbeđenje preplavilo Belu kuću! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Karambol!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović procitala je pitanje za Luku Vujovića.

Ko si ti da ućutkuješ Neria?

- Ja sam Luka Vujvoić. Neria nisam ućutkivao nikad, a Uroša ću uvek jer je provokator - rekao je Luka.

- Ućutkava me jer iznosim pravu istinu o njemu. Moja majka je mene prelepo vaspitala. Ja blamiram majku, a šta ti radiš sa Aneli i na koji način ne poštuješ svoju porodicu. Zarad nečije va*ine si prodao svoju porodicu! - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Skreće se s teme! Ja nisam vređao svoju sestru. Da ona nema taj problem moja priča za nju ostaje ista - rekao je Nerio.

- Udržio si se sa Aneli - rekao je Uroš.

- Ja se nisam udružio! Rekao sam Hani da priča o Siti, a ne o njihovom bratu jer on nije ništa loše uradio njima - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta je tebi pokojni otac uradio pa si ga nazivao klošarem? - pitao je Uroš.

Ajde javno priznaj da ti je Sita prodala auto u delove.

- Jeste prodala, trebao joj je novac i ja joj to nisma zamerila - rekla je Aneli.

- Grofica je rekla da sam ja došao u Sarajevo u ukrao taj auto, audi a5 - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pričamo o Q, a za taj A5 ja ne znam da je postojao - rekla je Aneli.

Aneli su ubrzo zaletela na Asmina Durdžića, te ju je on odgurnu od sebe. Obezbeđenje je odjednom preplavilo Belo kuću kako bi je odvojilo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

OBEZBEĐENJE ULETELO U BELU KUĆU! Aneli pokazala svoju mračnu stranu, pa NAJMORBIDNIJE udarila na Kačavendu (VIDEO)

Zadruga

Haos epskih razmera: Keneški i Rajačić u brutalnom klinču ne prestaju da se terorišu, reagovalo obezbeđenje! (VIDEO)

Domaći

OBEZBEĐENJE PREPLAVILO BELU KUĆU! Maratonski karambol Luke i Asmina, pale najteže reči do sad (VIDEO)

Domaći

Cvileo si, spasio sam te kod Bore na rođendanu: Janjuš ne prestaje da urla zbog Ivana, OBEZBEĐENJE PREPLAVILO KUĆU (VIDEO)

Zadruga

OPŠTI HAOS ZA STOLOM! Luka pokušao da se opere od izrečenih reči, dao sve od sebe da svali sve na Asmina: On je okačio njene gole slike... (VIDEO)

Zadruga

Haos svetskih razmera: Keneški pobacala Rajačiću stvari, njemu puk'o film! Umešalo se i obezbeđenje! (VIDEO)