Haos epskih razmera! Aneli udarila Asmina, on je odgurnuo od sebe: Obezbeđenje preplavilo Belu kuću! (VIDEO)

Karambol!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović procitala je pitanje za Luku Vujovića.

Ko si ti da ućutkuješ Neria?

- Ja sam Luka Vujvoić. Neria nisam ućutkivao nikad, a Uroša ću uvek jer je provokator - rekao je Luka.

- Ućutkava me jer iznosim pravu istinu o njemu. Moja majka je mene prelepo vaspitala. Ja blamiram majku, a šta ti radiš sa Aneli i na koji način ne poštuješ svoju porodicu. Zarad nečije va*ine si prodao svoju porodicu! - rekao je Uroš.

- Skreće se s teme! Ja nisam vređao svoju sestru. Da ona nema taj problem moja priča za nju ostaje ista - rekao je Nerio.

- Udržio si se sa Aneli - rekao je Uroš.

- Ja se nisam udružio! Rekao sam Hani da priča o Siti, a ne o njihovom bratu jer on nije ništa loše uradio njima - rekao je Asmin.

- Šta je tebi pokojni otac uradio pa si ga nazivao klošarem? - pitao je Uroš.

Ajde javno priznaj da ti je Sita prodala auto u delove.

- Jeste prodala, trebao joj je novac i ja joj to nisma zamerila - rekla je Aneli.

- Grofica je rekla da sam ja došao u Sarajevo u ukrao taj auto, audi a5 - rekao je Asmin.

- Pričamo o Q, a za taj A5 ja ne znam da je postojao - rekla je Aneli.

Aneli su ubrzo zaletela na Asmina Durdžića, te ju je on odgurnu od sebe. Obezbeđenje je odjednom preplavilo Belo kuću kako bi je odvojilo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić