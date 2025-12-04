AKTUELNO

Zadruga

Narasla kao kvasac: Sofija ponosno nosi titulu Terzine neprežaljenje bivše, udarila po njegovoj vezi sa Minom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Presrećna!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović dala je reč Sofiji Janićijević.

-Ja u ovu vezu nikad nisam verovala. Kroz nju sam videla sebe, kroz neke njene rečenice. Svi smo videli da se njoj na neki način dopao Asmin i posle toga je ušla u odnos sa Terzom. Na veridbi je bila prisnija sa Asnđelom. Meni je drago da imam još jednog dečka koji me hvali, to znači da sam kvalitetna osoba - rekla ej Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad je prošle godine Zlata Petrović pružila podršku Sofiji se sve vidi. Ostala je pribrana i dostojanstvena. Ako ona ima tu narav u sebi da pljuje i vređa, nema ništa od toga - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da je ovo Minin čist inat što se dešava sa ovim malim. Čudno mi je da se preko noći promeni emocija - rekla je Jakšićka.

- Zamisli inatr radiš da se momak diskvalifikuje - ubacio se Terza.

Autor: A.Anđić

