Definitivno stavila tačku na brak: Ana Jovanović nikad iskrenije razvezala jezik o razvodu, a zbog ovoga se razišla s Nikolom posle mesec dana braka! (VIDEO)

Neočekivano!

U večerašnjem izdanju ''Pitam za druga'' na RED televiziji, voditelji Stefan Milošević Panda i Anastasija Buđić ugostili su Anu Jovanović koja je progovorila o svom razvodu sa dugogodišnjim partnerom.

- Ana ti si poskidala čak i tvoje i Nikoline slike? - upitala je Anastasija.

- Sa Instagrama sam sklonila sve slike, ali sam na Tik Toku ostavila neke snimke jer će on uvek nekako biti deo mog života zbog naše divne bebice. Ja sam potvrdila za Pink.rs da se jesmo razišli, ali neću otkrivati neke preterane detalje i iznositi neke prljavštine - rekla je Ana.

- Zvučiš kao da se nešto desilo i da ste planuli u sekundi, kao da niste sebi dali da porazgovarate i rešite neke stvari - rekao je Panda.

- Mi smo i ranije pokušavali da poboljšamo neki odnos i tako dalje, ali onda su došle neke lepe stvari kao što su svadba i predivna naša ćerkica. Jednostavno su nam se putevi razišli, ja sam ostala na istom putu, ali on je negde odlučio da ide drugim putem - rekla je Ana.

- Koliko ste se vi posle svadbe rastavili? - upitala je Anastasija.

- Pa mi smo se baš brzo posle svadbe i rastali, nekako jesmo se voleli mnogo i on je moja prva ljubav, ali bolje da sečemo sad i da ostavimo to kao bajku već da kvarimo nešto kad se ne može poboljšati - rekla je Ana.

- Je l' ti radio nešto iza leđa? Deluje kao da si saznala da ti je nešto uradio? - upitala je Anastasija.

- Razočarao me, samo ću to reći - dodala je Ana.

- Da li ti je prebacivao neke stvari iz prošlosti? - upitao je Panda.

- Jeste mi prebaivao i pominjao, ali mogu samo da kažem da me razočarao. Ja se neću miriti s njim jer tu nismo samo nas dvoje već i naša beba, a ja sam se odlično snašla u toj ulozi. Ima od svega po malo i ne bih tu previše čačkala mečku, sveže je jako. Ja ću njega poštovati celog života, ne želim da se moja ćerka za par godina nađe u nekim neprijatnim situacijama. Želim da moje dete sutra odrasta u normalnim uslovima i tako dalje. Kad već nas dvoje nismo mogli da budemo jedno drugom muž i žena, što ne bi mogli da budemo mama i tata - rekla je Ana.

- Da li očekuješ da će on u jednom trenutku poželeti da se sam obrati medijima i iznosi prljav veš ukoliko ga ima? - upitala je Anastasija.

- Ja koliko god sam se trudila da budem dobra, sigurno nisam uspevala da budem najsjajnija. Živi smo ljudi i grešimo, ali ne mislim da bi on išao po emisijama da mene pljuje. Opet kada bi do toga došlo, s moje strane mu ne bi bilo uzvraćeno - rekla je Ana.

Autor: N.Panić