Zlata Petrović progovorila o svadbi Ene i Peje, pa se dotakla kockarskih dugova sina Mikija: Borićemo se...

Zlata Petrović progovorila je o vezi mlađeg sina Jovana Pejića i njegove devojke Ene Čolić, pa se dotakla sina Mikija Dudića i Milene Kačavende, ali i bivših muževa. Kaže da jedva čeka da Miki izađe iz Elite 9, kako bi napravili jedno veliko veselje.

Zlata Petrović bila je velika zavodnica, a iz dva braka ima dva sina. Hasan Dudić i Zoran Pejić Peja su imali samo reči hvale za svoju bivšu ženu i govorili da je bila fatalna po njih.

- Koji lažovi. (smeh) Ako se mi međusobno ne hvalimo ko će. Lepo je kada ljudi vole svoje bivše supružnike, posebno kada imaju decu. Kada dobijete dete, dobijete i muža, ostajte familija- kaže Zlata.

Ona je rekla da je uvek kroz život išla uzdignute glave, ali bilo je i teških trenutaka.

-Nisam ostala uskražena ni za bol, ni za suze, ni za radost, jer to čini čoveka- istakla je ona.Njen prvi suprug, Hasan Dudić, je jednom između ostalog rekao da ga je ona razbolela.

- Hasan je dobar čovek. Vezan je i za mene i za decu za unučiće posebno. Mi njemu neke stvari ne uzemamo za ozbiljno. Da je on loš čovek ja bih to njemu zamerila. Ne daj bože da nam nešto zahvali skočio bi preko brda i planina. Njemu je svaka reč oproštena- rekla je ona.

Prošle godine, Jovan je učestvovao u Eliti, a sada njen stariji sin Miki.

- Kada je ušao Jovan jako teško to preživela. Međutim, sada kada mi je Miki ušao ja sam prihvatila. Kada vidim da nešto ne ide, da je nervozan, da ga uhvati kriza. I sada mi teško pada. Malo je tamo kada ste u ljubavnoj vezi... Međutim, on, ne znam šta će da bude do kraja nisam sigurna. Mislim da se neće vezivati, da ima neku ljubav, ali bože moj ako se desi, ja ga podržavam u svemu - rekla je ona.

Miki je u jednom trenutku se približio Mileni Kačavendi.

- On je jako pedantan, on je čist, ustaje ujutru pere stvari što mu zameraju. Trebaju ljudi da se kupaju. On je kod žene primetio da je pedantna, da lepo izgleda, pa joj je udelio kompliment u smislu druženja. Nema tu ništa ljubavno između njih. Ko zna šta tu može da se desi.

Izvukli smo se iz Mikijevih kockarskih dugova

Hasan je ranije govorio da je prodao kuću zbog Mikijevih kockarsti dugova.- Neću da se vraćam na prošla vremena. Neka ostane tamo gde je bila. Hvala bogu da je to prošlost. Svaki čovek ima svoje probleme. Izvukli smo se iz toga. Borićemo se, živeti kako moramo. Kada su nam deca u pitanju, naravno da gledamo sve najbolje za njih. Hvala bogu da je to prošlost- rekla je ona.

Ena je slična meni, prepoznale smo se

Zlata se dotakla Jovana i Ene Čolić.

- Nismo imali potrebe da izlgađujemo ništa. Sve je došlo na svoje. Kada gledaš u početku dešavanja nije ni njima bilo lako, onda smo reagovali od trenutka do trenutka. U samom startu sam prepoznala da je Ena jako slična meni. Da se jako rano borila sa životom, rano je dobila i dete. Negde je jako slična njena putanja mojoj. Tako da sam je ja u samom startu prepoznala i nisam pogrešila. I kada smo se upoznale prvi put nismo pričale ništa šta je bilo mi smo se zagrlile, poljubile. Kao da sam je negde izgubila pa sam je sada našla- rekla je ona i dodala:

Mi smo skromni ljudi i ona nije zahtevna žena

- Kada je bila slava, bila mi je i Mikijeva bivša supruga, moji unučići i svi moji prijatelji. Tako nam je bilo prelepo- rekla je Zlata, pa otkrila da li je bila kod Ene i Jovana da vidi stan gde žive.

- Nisam bila kod njih u stanu od silnih obaveza. Dogovorili smo se da odemo lepo na neki ručkić i sednemo. Ako bog da ovih dana ćemo- istakla je ona, pa otkrila da li će snajku naučiti da razvlači pitu.

- Može i da nemamo, ali ako ima ljubavi sve čovek ima. Što se pite tiče to se sve nauči. Mi smo skromni ljudi i ona nije zahtevna žena. Čekamo da Miki izađe pa da naparvimo jednu svadbu.

Autor: M.K.