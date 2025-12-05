Ostala u šoku: Aneli shvatila da joj Luka radi o glavi u tandemu s Majom, on dao sve od sebe da se opere! (VIDEO)

Nije očekivala!

U toku je emisija "Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Luka Vujović govori Maji Marinković da je Aneli Ahmić ljubomorn na nju.

- Nisam rekao da Aneli ljubomoriše već sam popričao nešto s Majom, a Aneli mi je rekla: ''Mrš u pušionicu'' - rekao je Luka.

- To je bilo posle izbora za omiljenu, ali ne znam čemu to da on ide svako malo u pušionicu da se žali baš Maji. Je l' ti mene možeš da ispoštuješ da ne pričaš o meni? - upitala je Aneli.

- Ti nisi bila moja devojka i ne znam što ti pričaš o meni isto tako - rekao je Luka.

- Ja njemu nemam šta da zamerim jer ne radi ništa loše, ali to žaljenje stalno me ubija. Naravno da me nervira i to shvatam kao žaljenje kod ljudi - rekla je Aneli.

- Kao kad ti Anđelu pričaš o meni - rekao je Luka.

- Ne, to nije isto - rekla je Aneli.

- Luka mi je rekao da Aneli ljubomorna na mene, ali ne verujem da je imao neku lošu nameru već samo mnogo priča - rekla je Maja.

- Ma nisam ništa namerno radio, u tom momentu sam samo preneo šta se desilo - rekla je Aneli.

- Luka radi sve isto od početka rijalitija i ispoveda se kako bi dokazao da ga neko napada bez razloga. On želi problem u najavi, on komentariše kao da to neće da se snimi. Što nije napolje izašao da se smiri nego komentariše sa Majom? On kao da traži ove reakcije, kao kad je u svađi sa njom ranije išao i žalio se po kući. Je l' ti to namerno radiš? - govorio je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić