Želeo sam da nahranim svoj ego: Alibaba zadao nikad žešći udarac Aneli Ahmić i ponizio je kao niko, ona prebledela kao krpa! (VIDEO)

Ovo je zabolelo!

U toku je emisija "Gledanje snimaka'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici kako bi prokomentarisao Luku Vujovića.

- Bebice mnogi porede tebe i Luku - rekla je Ivana.

- Danas ono što se desilo, desilo se baš zbog toga što ga boli k*rac. On zna kakva je Aneli i kako je skočila već pet puta na Asmina - rekao je Bebica.

- Ona je skočila već pet puta na njega i on se smejao - rekao je Luka.

- Ovo je katastrofa, a evidentno je da između Aneli i Asmina priča nije gotova i Maja je bila samo priča da bi se okrenuo na neku stranu. Istina je da oboje imaju emocije - rekao je Bebica.

- Mene Aneli ne zanima kao žena, ja sam ovde hranio svoj ego možda jer me najstrašnije pljuvala. Ja nju da ne poštujem kao ženu, možda bih s njom i spavao - rekao je Alibaba.

- Asmin je često govorio da mu se Luka dopada kao Anelin partner, a ako ih poštuje onda ne bi trebao to da radi. Hoće da dokaže da Aneli ne oseća prema Luki to što je osećala prema njemu - rekla je Jakšićka.

Autor: N.Panić