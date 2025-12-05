AKTUELNO

Zadruga

Znaš ti ko te pozdravio: Sofija žestoko zaratila s Lukom i obelodanila sve o Milanovoj ljubomori! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U toku je emisija "Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju razgovor Sofije Janićijević i Milana Stoičkovića o Luki Vujoviću.

- On ne razume da sam ja i prošle godine živela s ovim ljudima i moram da ih komentarišem. Luka i ja smo u prošloj sezoni imali dve velike svađe i posle toga smo spustili loptu jer je počeo lepo da se ponaša prema meni. Rekla sam ono što misli cela kuća, a to je da je ljiga i odličan - rekla je Sofija.

- Ja ne znam osobu koju Sofija poznaje i nikad me niko zvao apsolutno - rekao je Luka.

pročitajte još

Ne zna gde udara: Luka na meti osuda takmičara zbog ogovaranja Aneli, Anđelo mu lupio šamar realnosti! (VIDEO)

- Meni je ovo jako zanimljivo, ali dobro kad se Luka pravi lud - rekla je Sofija.

- Mi smo sedeli s jednom osobom koju ovde spominju i niko nije spomenuo ni Milenu, ni Sofiju - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Milan kao da ljubomoriše - rekao je Dača.

pročitajte još

Želeo sam da nahranim svoj ego: Alibaba zadao nikad žešći udarac Aneli Ahmić i ponizio je kao niko, ona prebledela kao krpa! (VIDEO)

- Poenta priče je bila da se ne uvlače ljudi u crveno kada su loše. Ja njoj nikad nisam zamerio ni Terzu, ni Luku. Ona zna da podbode itekako - rekao je Milan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Sofija unsrećila još jednu trudnicu: Završila s njenim mužem i slala joj poruke da je debela, Jelena iz Beograda sve obelodanila! (VIDEO)

Zadruga

Palo priznanje: Sara obelodanila sve o poljupcu s Anđelom, Ivan potonuo kao Titanik! (VIDEO)

Zadruga

Sofija se izlanula i odala samu sebe: Mesecima tvrdila da Anđelu nije provocirala s Gastozom, a sad obelodanila sve! (VIDEO)

Zadruga

ŽESTOKO RASKRINKAVANJE: Gledateljka u dogovoru sa Bajom urnisala Luku i Aneli, obelodanila sve o zatvaranju njegovih firmi! (VIDEO)

Zadruga

'TI SI JEDNA OBER SELJANČURA!' Žana naglo prekinula NOMINACIJE Odabranih, pa žestoko ZARATILA sa Jelenom! Uvrede lete na sve strane! (VIDEO)

Zadruga

Ne grli me kao pre: Aneli se otvorila Terzi o problemima s Lukom odmah nakon ljubavnog klipa s Janjušem (VIDEO)