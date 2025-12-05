Znaš ti ko te pozdravio: Sofija žestoko zaratila s Lukom i obelodanila sve o Milanovoj ljubomori! (VIDEO)

Šok!
U toku je emisija "Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju razgovor Sofije Janićijević i Milana Stoičkovića o Luki Vujoviću.
- On ne razume da sam ja i prošle godine živela s ovim ljudima i moram da ih komentarišem. Luka i ja smo u prošloj sezoni imali dve velike svađe i posle toga smo spustili loptu jer je počeo lepo da se ponaša prema meni. Rekla sam ono što misli cela kuća, a to je da je ljiga i odličan - rekla je Sofija.
- Ja ne znam osobu koju Sofija poznaje i nikad me niko zvao apsolutno - rekao je Luka.
- Meni je ovo jako zanimljivo, ali dobro kad se Luka pravi lud - rekla je Sofija.
- Mi smo sedeli s jednom osobom koju ovde spominju i niko nije spomenuo ni Milenu, ni Sofiju - rekla je Aneli.
- Milan kao da ljubomoriše - rekao je Dača.
- Poenta priče je bila da se ne uvlače ljudi u crveno kada su loše. Ja njoj nikad nisam zamerio ni Terzu, ni Luku. Ona zna da podbode itekako - rekao je Milan.
Autor: N.Panić