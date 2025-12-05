AKTUELNO

Zadruga

Kočnice polako popuštaju? Terza i Sofija ne mogu da odole jedno drugom, pali vreli zagrljaji! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Mislili su da će ih Asmin pokriti!

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza danima unazad imaju sve prisniji odnos i iako nisu imali komunikaciju do skoro, čini se da su se u poslednjih nedelju dana baš opustili i doneli odluku da ne beže jedno od drugog.

Foto: TV Pink Printscreen

Ipak, čini se da kočnice sve više popuštaju, zbog čega sad nisu mogli da se suzdrže i morali su da se zagrle pred svim cimerima. Naime, Terza je nju pogledao dok mu je Sofija uzvratila osmehom, a potom su pali i vreli zagrljaji. Kako će se njihov odnos odvijati i da li će doći do pomirenja, ostaje da pratimo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

