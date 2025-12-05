Udružili snage: Dušica i Ilija dokazali koliko je Sunčica loš čovek, svim silama žele da je oteraju iz Bele kuće (VIDEO)

U toku su "Nominacije odabranih", a reč je dobio je Ilija Pečenica.

- Mene Sunčica jako nervira i nominovaću nju. Nervira me degradiranje novih učesnika, ali eto. Mislim da je Sunčica mnogo zla, perfidna i bezobrazna. Po meni se ne svišđa njeno učešće u rijalitiju i nema neke kvalitete da bi ostala. Lično meni priča jedno, a radi drugo. Nervira me što stari učesnici ne obrate pažnju na nove učesnike - rekao je Ilija.

- Ja ću nominovati Asmina. Osim što je ljudsko go*vo i smrad, on je svaku ženu izvređao. Svoju drugaricu je juče izvređao da je najveća k. Mislim da ima mu*a samo za žene. Ostali su mu još Dača i Terza. Mislim da Terzu koristi zbog kuhinje, a Daču da bi proguraop svoju priču. On je za svogd ruga rekao da je gej, ali on mu je to oprostio. Da ga Stanija nije vinula u orbitu zauvek bi ostao bauštelac. On je jedno go*no i odvratan je lik - rekla je Teodora.

- Smatrala sam da će biti neke promene,ali ona je sve gora i gora. Sve ljude sj*ebe za stolom. Sunčica - rekla je Milosava.

- Složiću se i nominovaću Sunčiccu. Pritiskala me da budemo zajedno u budžetu, a ja sam budala pristala an to. Ja sam njoj uzela sve što je htela, tri stvari smo uzele zajedno. Nismo stigle da podelimo tri stvari, pa je počela da priča da sam joj uzela hranu i da nema šta da jede - rekla je Dušica.

