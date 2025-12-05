AKTUELNO

Zadruga

Ovo je sve što je želela! Kačavenda sa ponosom sluša čestitku od sinova, ovako srećnu je nikad niste videli: Ispunio sam ti još jednu želju... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predivno!

Milena Kačavenda danas u kući Odebaranih proslavlaj svoj 50. rođendan. Njeni sinovi su je iznenadili čestitkom koja je sada pročitana.

- Draga kevo, srećan 50. rođendan. Da znaš da te gledao, pratimo i navijamo.U kući je sve u redu osim što nam puno nedostaješ. Tvoj dlakavi sin je u nikad razmaženiji i mislim da ima preko 50 igračaka. Ispunio sam ti još jednu želju i upisao master, a Mateja je sledeći. Vole te tvoji sinovi Mateja, Laza i Kan - glasila je čestitka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Košarka

OVAKO EMOTIVNOG GA JOŠ NISTE VIDELI: Nikola Jokić završio u SUZAMA - Ovo je razlog (VIDEO)

Zadruga

'HTEO BIH DA JE ZAPROSIM' Terza kroz suze radosnice priznao da mnogo voli Milicu, te da želi da stane na ludi kamen sa Veličkovićevom, pa zamolio Drvo

Domaći

Ovo je čekao sve vreme: Mali Kosta poslao tati Munjezu poklon za rođendan pa mu poručio: NARIBAĆU TEBE I STEF KADA IZAĐETE (FOTO

Lifestyle

Ovo je recept za najbolji kukuruzni hleb: Mirisan je, mekan, a i ukusan

Zadruga

'KAD TE ZAGRLIM ODMA MI JE BOLJE!' Janjuš uputio Aneli prelepe reči LJUBAVI, sve CVETA od zaljubljenosti, ona mu uzvratila: Ne mogu da zamislim ŽIVOT

Domaći

Celog života sam sanjao o njoj: Aleksandar Sofronijević posle ženidbe sebi ispunio još jednu veliku želju