Ovo je sve što je želela! Kačavenda sa ponosom sluša čestitku od sinova, ovako srećnu je nikad niste videli: Ispunio sam ti još jednu želju... (VIDEO)

Predivno!
Milena Kačavenda danas u kući Odebaranih proslavlaj svoj 50. rođendan. Njeni sinovi su je iznenadili čestitkom koja je sada pročitana.
- Draga kevo, srećan 50. rođendan. Da znaš da te gledao, pratimo i navijamo.U kući je sve u redu osim što nam puno nedostaješ. Tvoj dlakavi sin je u nikad razmaženiji i mislim da ima preko 50 igračaka. Ispunio sam ti još jednu želju i upisao master, a Mateja je sledeći. Vole te tvoji sinovi Mateja, Laza i Kan - glasila je čestitka.
Autor: A.Anđić