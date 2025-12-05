Ovo je sve što je želela! Kačavenda sa ponosom sluša čestitku od sinova, ovako srećnu je nikad niste videli: Ispunio sam ti još jednu želju... (VIDEO)

Predivno!

Milena Kačavenda danas u kući Odebaranih proslavlaj svoj 50. rođendan. Njeni sinovi su je iznenadili čestitkom koja je sada pročitana.

- Draga kevo, srećan 50. rođendan. Da znaš da te gledao, pratimo i navijamo.U kući je sve u redu osim što nam puno nedostaješ. Tvoj dlakavi sin je u nikad razmaženiji i mislim da ima preko 50 igračaka. Ispunio sam ti još jednu želju i upisao master, a Mateja je sledeći. Vole te tvoji sinovi Mateja, Laza i Kan - glasila je čestitka.

Autor: A.Anđić