Maja iz Zadruge 4 se vratila! Počela da divlja po rehabu, urla kao da sutra ne postoji (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Skandalozno ponašanje!

Maja Marinković ležala je u rehabu, te joj je tako prišla Mina Vrbaški kako bi samo videla da li joj nešto treba, da joj donese da popije ili pojede.

Foto: TV Pink Printscreen

Tom prilikom, Maja je odbila pomoć, a nakon što je Rada Todorović ušla da uzme svoje stvari koje stoje u rehabu, Maja je počela da divlja i urla, kao što je to nekada radila u četvrtoj sezoni rijalitija "Zadruga", a šta je po sredi i zbog čega se ovako ponaša, ne preostaje nam ništa drugo, no da saznamo.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: pink.rs

