Zadruga

Ne može da mu odoli! Mina prišla Viktoru, on ne skida osmeh dok je gleda, pa se izgrlili (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Novi ljubavni par na pomolu?!

Mina Vrbaški sinoć je priznala da joj se sviđa Viktor Gagić, kao i da je podseća na Mensura Ajdarpašića, njenog bivšeg dečka, a već neko vreme, njih dvoje otvoreno flertuju.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, kako je Mina izašla iz rehaba, ona je došla do Viktora koji je trenirao, te su se tako smejali dok su se gledali, nakon čega su se izgrlili. Kako će proteći ovaj odnos, kao i da li će prerasti u vezu, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

