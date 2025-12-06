AKTUELNO

Zadruga

Kod nje, Site i Grofice sve što nije normalno je DIVOTA: Asmin unakazio Aneli, tvrdi da može da je ima kada god poželi (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj Darko Tanasijević, podigao je Asmina Durdžića, kako bi nastavio sa njim razgovor.

- Ti si rekao Matoroj da prekidaš svaku komunikaciju sa Aneli, kako će se na dalje odvijati tvoj i Anelin odnos - pitao je Darko.

- Ništa, neću je vređati i ponižavati, ublažiću komentare po potrebi, ja sam dokazao da mogu ponovo da je imam i kada ja želim i dok planira svadbu i dok planira bebu, dok planira venčanje sa Lukom, ljubomoriše na Maju. Tripuje se da ja teram njoj inat, ja nikada nisam terao inat. Ispadaš jeftina, ispadaš ono najgore, ja ne teram nikada nikome inat, niti sam to ikada radio. Ona se utripovala da se meni vraćaju emocije - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- To si ti rekao, da su ti se vratile, to si rekao za stolom - rekla je Aneli.

- Ona meni ljubomoriše na Dušicu, verena devojka ljubomoriše na devojke - rekao je Durdžić.

- Nikada! Dragana i ja smo sedele i on i Dušica su prešli na rehab, pa je Dušica juče rekla da je on nju nagovorio - rekla je Aneli.

- Kako gledaš na to što su Aneli i Luka imali onakav divljački se*s u hotelu - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svako ima pravo da radi šta želi, ona ima pravo da ima se*s kakav god želi. Kakav, to je na kraju krajeva isto, se*s je se*s. U ponedeljak ima divljački se*s sa Lukom i onda napada Milenu Kačavendu i kaže: "Sram te bilo, gledaju ti sinovi kako ti Janjuš gura prste", tvoje dete ne zna da li si ti u vezi, ti nekome nešto nabijaš na nos, a radiš tri puta gore stvari - rekao je Asmin.

- Ti bauštelac jedan, ništa se nisi promenio otkako sam te upoznala, samo si postao gori - rekla je Aneli.

- Ako je ovo njena bolja strana šta radi ovde, onda možete misliti kakva je bila pre tri godine i šta je mene čekalo kod kuće - rekao je Asmin.

- Da li je normalno da Aneli kaže: "Eto, večeras ide još žešća akcija" - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da, to je normalno, nju je tako Grofica vaspitala i ona je sada zrela. Ja sam rekao da ono što je sramota za sve, to je za Situ i Groficu divota. Oni puštaju klip gde je najstrašnije ponizila svog momka, ona umesto da se izvini, ona njega napada da bi svoja sr*nja prebacila na njega - rekao je Durdžić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

'TO JE PLJAČKA!' Anita tvrdi da Matorini roditelji nisu imali da plate račun u prodavnici nakon što ju je drugarica ostavila BEZ DINARA, tvrdi da zbog

Domaći

Odlazim kod frizera, vraćam se, HAOS: Asmin otkrio da li se Aneli bavila PROSTITUCIJOM, pa se osvrnuo na priče da je GEJ (VIDEO)

Domaći

Ja ponovim njene reči, ona me DEMANTUJE! Asmin otkrio da ima taktiku u odnosu sa Aneli, pa napljuvao Luku: Sad mi je potvrdio da je devojčica! (VIDEO)

Zadruga

Nije htela da bude deo ekipe koje Alibaba voza: Asmin progovorio o odnosu sa Majom, KRIVO mu što je izvređao: Ona je ime i nije devojka za ponižavanje

Domaći

Rafalna paljba Asmina Durdžića: Brutalno unakazio Teodoru i Bebicu, ovako ih niko do sad nije isponižavao! (VIDEO)

Zadruga

'On bi da ga proguta prava zmija, bio bi šta god ona poželi!' Ivan pokušao da ponizi Enu i Peju, Čolićeva uzvratila duplo, Jovan pokazao zube: Hteo je