Kod nje, Site i Grofice sve što nije normalno je DIVOTA: Asmin unakazio Aneli, tvrdi da može da je ima kada god poželi (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj Darko Tanasijević, podigao je Asmina Durdžića, kako bi nastavio sa njim razgovor.

- Ti si rekao Matoroj da prekidaš svaku komunikaciju sa Aneli, kako će se na dalje odvijati tvoj i Anelin odnos - pitao je Darko.

- Ništa, neću je vređati i ponižavati, ublažiću komentare po potrebi, ja sam dokazao da mogu ponovo da je imam i kada ja želim i dok planira svadbu i dok planira bebu, dok planira venčanje sa Lukom, ljubomoriše na Maju. Tripuje se da ja teram njoj inat, ja nikada nisam terao inat. Ispadaš jeftina, ispadaš ono najgore, ja ne teram nikada nikome inat, niti sam to ikada radio. Ona se utripovala da se meni vraćaju emocije - rekao je Asmin.

- To si ti rekao, da su ti se vratile, to si rekao za stolom - rekla je Aneli.

- Ona meni ljubomoriše na Dušicu, verena devojka ljubomoriše na devojke - rekao je Durdžić.

- Nikada! Dragana i ja smo sedele i on i Dušica su prešli na rehab, pa je Dušica juče rekla da je on nju nagovorio - rekla je Aneli.

- Kako gledaš na to što su Aneli i Luka imali onakav divljački se*s u hotelu - pitao je Darko.

- Svako ima pravo da radi šta želi, ona ima pravo da ima se*s kakav god želi. Kakav, to je na kraju krajeva isto, se*s je se*s. U ponedeljak ima divljački se*s sa Lukom i onda napada Milenu Kačavendu i kaže: "Sram te bilo, gledaju ti sinovi kako ti Janjuš gura prste", tvoje dete ne zna da li si ti u vezi, ti nekome nešto nabijaš na nos, a radiš tri puta gore stvari - rekao je Asmin.

- Ti bauštelac jedan, ništa se nisi promenio otkako sam te upoznala, samo si postao gori - rekla je Aneli.

- Ako je ovo njena bolja strana šta radi ovde, onda možete misliti kakva je bila pre tri godine i šta je mene čekalo kod kuće - rekao je Asmin.

- Da li je normalno da Aneli kaže: "Eto, večeras ide još žešća akcija" - pitao je Darko.

- Da, to je normalno, nju je tako Grofica vaspitala i ona je sada zrela. Ja sam rekao da ono što je sramota za sve, to je za Situ i Groficu divota. Oni puštaju klip gde je najstrašnije ponizila svog momka, ona umesto da se izvini, ona njega napada da bi svoja sr*nja prebacila na njega - rekao je Durdžić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić