Veruje u njegova osećanja: Kačavenda sigurna da Alibaba neće odustati od Maje Marinković! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" pozvao je Milenu Kačavendu kako bi dala svoj sud o dešavanjima u odnosu Asmina Durdžića, Aneli Ahmić i Maje Marinković.

- Ja sam njega dobro procenila i bilo je samo pitanje vremena kad će to da uradi. Ja ne mislim da je Asmin postao zvezda zahvaljujući Staniji jer nije došao ovde zbog Stanije, a sa njom je bio u ljubavnom odnosu. Anelino ponašanje i sve što je izgovorila je demantovala sebe u 80% stvari jer je pokazala da bi mu se sutra javila. Što se tiče odnosa sa Majom, ko neće da startuje Maju Marinković i šta je to nelogično? Ne mislim da on folira. Lako je povezati priče kako je navukao Aneli, pa možda navlači i ovu priču, a ja uopšte ne mislim tako. Ima vremena da vidimo kako će odnos da se razvija - govorila je Milena.

Autor: A. Nikolić