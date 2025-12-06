AKTUELNO

Zadruga

Veruje u njegova osećanja: Kačavenda sigurna da Alibaba neće odustati od Maje Marinković! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" pozvao je Milenu Kačavendu kako bi dala svoj sud o dešavanjima u odnosu Asmina Durdžića, Aneli Ahmić i Maje Marinković.

pročitajte još

Dokazaću da mogu da radim sa njom šta hoću: Alibaba uveren da ga Aneli i dalje voli, ona priznala šta je lagala o njemu! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam njega dobro procenila i bilo je samo pitanje vremena kad će to da uradi. Ja ne mislim da je Asmin postao zvezda zahvaljujući Staniji jer nije došao ovde zbog Stanije, a sa njom je bio u ljubavnom odnosu. Anelino ponašanje i sve što je izgovorila je demantovala sebe u 80% stvari jer je pokazala da bi mu se sutra javila. Što se tiče odnosa sa Majom, ko neće da startuje Maju Marinković i šta je to nelogično? Ne mislim da on folira. Lako je povezati priče kako je navukao Aneli, pa možda navlači i ovu priču, a ja uopšte ne mislim tako. Ima vremena da vidimo kako će odnos da se razvija - govorila je Milena.

pročitajte još

Možda sam preterala... Maja na brutalan način precrtala Alibabu, on izgoreo od sujete: Mrtva si za mene! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pokazala ljubomoru: Aneli natrljala Alibabi na nos branjenje Maje Marinković! (VIDEO)

Zadruga

Očitao joj lekciju: Alibaba žestoko zamerio Mini jedan potez, ovo se neće svideti Kačavenda klanu (VIDEO)

Zadruga

Ponašanje katastrofa, nisam video osobu sa toliko kompleksa: Alibaba i Anita udruženim snagama napljuvali Maju Marinković! (VIDEO)

Domaći

Surov sud Maje Marinković: Brutalnim rečima unakazila Aneli Ahmić, Lukino ponižavanje ostavlja je u ŠOKU (VIDEO)

Domaći

Ne treba mi to i neće se ponoviti: Maja menja ploču sa Filipom, otkrila kako je Alibaba zbog nje nasamrio Anitu! (VIDEO)

Domaći

Surov sud Maje Marinković: Oplela po Aneli Ahmić, pa priznala šta ju je od Asminove priče najviše ŠOKIRALO! Evo šta kaže o Luki (VIDEO)