Ovo s njene strane je VELIKA NULA: Anđelo progovorio o Anitinom brutalnom se*su na metar od njega, ne može da dođe sebi od BLAMA što je bio s njom (VIDEO)

Ne štedi reči!

Darko Tanasijević, voditelj i novinar, podigao je Anđela Rankovića, kako bi prokomentarisao svoj odnos sa Anitom Stanojlović.

- Koliko te je sramota što si ikada bio sa Anitom? Kojim svojim postupcima je ona dovela da tebe bude težak blam - pitao je Darko.

- Mnogo. Kojim postupcima?! Rekao sam da kada je ona ušla, rekao sam da će verovatno dolaziti do komentarisanja nas kao učesnika i neke stvari nisam komentarisao od kada je ušla, ali od samog starta kada je ušla, kada je pričala da je samo Filip zanima, pa se dovodi Luka u priču. Ne mislim da je ona igrala igru sa Lukom, mislim da joj se Luka dopao, a vraćanje je bilo kada se Luka vratio...Sve to kada se izdešava, onda budeš na žurci i legneš na pola metra od mene i imaš se*s, a u svemu tome govoriš da sam te ja uništio, ali sam bio i tvoja najveća ljubav. To su postupci zbog kojih me je sramota što me je blam - rekao je Anđelo.

- Je l' tebi neverovatno da ona priča da si njena najveća ljubav, a ona onako opšti na samo pola metra od tebe, bez blama - pitao je Darko.

- Možeš da pričaš šta hoćeš, ali postupak taj, ne znam da li može da opravda jedna normalna osoba ono?! Da je rekla da sam ja najgori na svetu, da sam smrad i đubre i da sam nikakav, pa da to sve uradi, pa da neko kaže, nije ni tada normalno. Ali, da sve tako pričaš, pa da to uradiš, pa to je tek katastrofa. Na sve to, ona mene napada da sam ja kriv jer sam ja legao u krevet pored - rekao je Ranković.

- Ona kada opravdava ovo, ona kaže da nema emocije i da može da radi šta hoće. Kako može da ima se*s pored tebe, kada je kada si ti ulazio, ona ridala i gušila se u suzama - pitao je Darko.

- Čućemo i njen odgovor i iz njega ćemo saznati neke stvari. Ona je predstavljala to ridanje i plakanje, ona je to preuveličavala. To je isto kao kada ljudi kažu da vole osobu, pa je pored toga varaju, psuju, biju i vređaju. To je ono kada kaže da joj je to najveća ljubav, onda prema najvećoj ljubavi imaš poštovanja do kraja života, a ona je posle raskida gledala da me ponizi. Želela je da ide tom pričom kako je jadna, povređena, a da sam ja najgori čovek na svetu jer sam raskinuo sa njom. Za mene i moj pojam nije najveća ljubav koju je ona osećala ikada i to nije voljenje ono pravo i ne može čak neko da kaže i da je inat. To je s njene strane jedna velika nula - rekao je Anđelo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić