Neprijatnije od ovoga ne može! Luka ponovo uhvatio flert Aneli i Anđela, pa ih suočio u hotelu (VIDEO)

Iako se činilo da su posle turbulentne noći strasti između Aneli Ahmić i Luke Vujović smirile, večeras je u hotelu došlo do novih turbulencija.

Naime, Luku je izrevoltiralo to što je ponovo uhvatio Aneli kako očijuka i smeška se sa Anđelom Rankovićem, kog je za spornu situaciju upitao čim ga je ugledao u hotelu.

- Anđelo, kad si ulazio unutra, kad si bio kod kupatila, Aneli se smejala i ka tamo gledala. Što se smejala? - pitao je Luka, a Anđelo mu je objašnjavao dok je Aneli umirala od blama.

- Ja sam je pitao šta je bilo, ona je rekla:"Rekao je kao da je us*ala dasku" - nastavio je Luka, a Anđelo je demantovao Aneli.

- Nisam rekao to, nego svinja debela, odvratna - prisetio se Ranković.

- Koji si ti blam - dodala je Aneli, koja se sve vreme smejala, na šta je Luka dodao:

- Nisam ja blam, nego ona se meni smeje... Kao, pitaj dečka. Rekoh, pitaću.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: pink.rs