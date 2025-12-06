Bebica nastavlja transformaciju! Posle napornih treninga bacio se na šišanje da bi Teodori bio po meri, uskoro će biti PRESLIKANI Đukić?! (VIDEO)

Nakon što je nakratko ostao bez verenice Teodoru Delić koja je dva dana posle veridbe "zalutala" u krevet Filipa Đukića, Nenad Macanović Bebica okrivio je sebe za ljubavni krah i rešio da da sve od sebe da mu verenica nikada više pored njega ne poželi drugog.

Mnogi smatraju da mu je baš Filip Đukić vizuelni uzor, budući da je nedugo nakon čitave drame rešio da se dodatno istetovira, baci na treninge, pusti brkove, ali i pusti kosu da mu raste, dok će je sa strane skraćivati. Bebica je demantovao da želi da liči na Đukića, što mnogi u kući govore, međutim on ne mari za to, već vodi računa o sebi više nego ikad pre.

Teodora je često kritikovala Bebicu zbog, kako je govorila, "kosurdače", te je Macanović rešio da nikada više ne iznervira svoju dragu, pa se preventivno ošišao.

