Bebica krenuo na treninge kod Teodore, Pečenica hoće kod Đukića: Tri puta sam prošetao otkako sam došao! (VIDEO)

Ljubavni ponor, a potom i početak vizuelne i životne transofrmacije Nenada Macanovića Bebice je, po svemu sudeći, motivisao brojne učesnike "Elite", te je na "pravi put" rešio da izađe i Ilija Pečenica i pothitno se baci na treninge.

Naime, Bebica je krenuo na treninge kod svoje bivše drage Teodore Delić, koja je rešila da ga dovede u red, a Ilija Pečenica posmatrao je Filipa Đukića dok trenira, te je poželeo da se i on aktivira.

Prve savete potražio je upravo od Đukića.

- Odakle ja da počnem? Ne znam odakle da počnem, da trčim prvo? - pitao je Pečenica, a Filip je prasnuo od smeh.

Cimerke su ga posavetovale da bi najpre trebalo da reguliše ishranu i kilograme.

- Kako da skinem? Šetao sam tri puta otkako sam došao - priznao je Ilija.

Ko će se na kraju ispostaviti kao bolji trener, Filip ili Teodora, ostaje da vidimo.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: Pink.rs