Evo šta se dešava sa Aneli i Lukom posle neviđene drame: Da li je ovo definitivan kraj ljubavi? (VIDEO)

Aneli Ahmić i Luka Vujović nedeljama unazad ne uspevaju da reše brojne probleme koji im kvare emotivnu vezu, iako se, prema sopstvenom priznanju, veoma vole.

Protekle noći u emisiji "Pitanja novinara" došlo je do novog verbalnog obračuna, koji su tokom današnjeg dana gurnuli pod tepih ponovo, te se činilo da će im, posle masaža i drugih igrarija, u hotelu biti lepo. Međutim, Luka je primetio njen flert sa Anđelom, zbog čega je palo suočavanje sa njim, a zatim je došlo do nove drame.

Njih dvoje su se žestoko posvađali, zbog čega je moralo da reaguje obezbeđenje. Tresao se ceo hotel, stvari su letele na sve strane, a jedno drugom izgovorili su najstrašnije uvrede.

Tu nije bio kraj - usledila je nova runda obračuna kada je Aneli rešila da pobaca Lukine stvari u smeće, a nakon završetka drame, Aneli je otišla u pab, gde se vrlo brzo, nakon što je izbacila negativnu energiju, uspavala.

S druge strane, Luka je posložio stvari u hotelu i još dugo ostao budan, budući da nije uspeo da stiša misli, umiri se i utone u san, već se vrpoljio u krevetu.

Da li je ovo definitivan raskid ostaje da vidimo.

Autor: pink.rs