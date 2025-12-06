Taki Marinković se oglasio u Eliti! Ćerki Maji poslao bombastičnu poruku: Polako povlači poteze sa PIJUNIMA! (VIDEO)

Učesnica "Elite" Milena Kačavenda proslavila je juče pedeseti rođendan, a čestitka joj je stigla i od Takija Marinkovića, oca Maje Marinković.

On je slavljenici poželeo ostvarenje svih želja, a potom se obratio i svojoj naslednici, kojoj je pružio podršku posle nove estetske intervencije. Tu čestitku pročitao je večeras Bora Santana, dok je sedeo i ćaskao sa Majom i Filipom Đukićem.

- Draga Milena, želim ti srećan rođendan i da što duže ostaneš u "Eliti". Da uvek budeš svoja, srećna i nasmejana. Drago mi je što imaš lepo mišljenje o Maji, hvala ti što si uz nju... Taki - poručio je Marinković, a potom se obratio ćerki.

- Kraljice tatina, polako. Polako povlači poteze sa pijunima ispred sebe. Želim ti brz oporavak, Taki i Leo - poručio je on, a na koga je tačno mislio ostaje da saznamo.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: Pink.rs