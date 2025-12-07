AKTUELNO

Zadruga

ZBOG OVOGA SU SAČUVALI JOVANU: Hana i Nerio otkrili šta zameraju Bebici, preko jedne stvari ne prelaze (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Imali lepo da kažu!

U toku su Nominacije, a takmičari Elite večeras biraju između Jovana Mitić i Nenada Macanovića Bebice. Voditeljka Ivana Šopić je dala reč Neriu Ružanjiju:

- Jovana i ja smo okej, stalno pričamo i cenim je. Bebica sa druge strane ok je, nismo imali loše situacije, ali moram da osudim loše reči koje si rekao Jovani, Boginji, Filipu, to mi je jako ružno. Ostavljam Jovanu, šaljem Bebicu - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bebice nema šta da ti zamerim što se tiče mene i Neria, ali nekada si pretareo zbog drugih odnosa prema ženama. Ne bih komentarisala tvoj odnos sa Teodorom, ne treba ti da se ponižavaš na taj način, bacaš se na dno da bi nju uzdigao - rekla je Hana pa je dodala:

- Jovana postavila si se prema Neriju kao prava majka, videla sam to i jako mi je drago što si takva. Žao mi je što prolaziš mnogo toga, nominujem Bebicu - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

