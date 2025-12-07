AKTUELNO

Zadruga

JANJUŠEVA DISERTACIJA! Doktorirao je ženske zadnjice, a sad otkrio koje su NAJBOLJE POD RUKOM! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li se slažete?

Marko Janjušević Janjuš danas je razgovarao sa Milanom Stojičkovićem o ženskim zadnjicama.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sve volim mekano, ja i d*pe volim mekano, d*pe je kad osetiš da ti se razliva pod rukama, bez celulita. Ovo tvrdo, kao da se držiš za to. Ne treba da bude ni mlohavo - rekao je Janjuš.

- Ja volim tu brazilsku građu - konstatovao je Milan.

- Evo ti Vanjino d*pe, to joj nije trebalo da radi, ima d*pe ko Snupi crtani - konstatovao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Fudbal

ON ĆE BITI NOVI SELEKTOR SRBIJE: Sve je otkrio i zapalio naciju nakon odlaska Piksija sa klupe 'orlova' Nije imao dilemu: On je kandidat broj 1!

Domaći

'DECA NE TREBA DA SE RAĐAJU AKO LJUDI NISU REKLI DA PRED BOGOM' Šokantna izjava Snežane Đurišić o kojoj bruji Balkan! ''Takva deca su...''

Lifestyle

Jedan detalj u kući je uvek odraz nemaštine i neukusa: U svojoj sobi ga imaju mnogi, a ukazuje na siromaštvo

Farma

'Kakav frajer' Elena i Andrea otkrile koji im je najzgodniji učesnik Elite, Sneža Kušadasi tvrdi da je to Marko Đedović! (VIDEO)

Lifestyle

Osam naizgled malih, a zapravo toksičnih rečenica koje odmah treba da prestanete da govorite partneru

Domaći

OVO JE SAD POSLEDNJI PUT... Karleuša upozorila Aleksu Markovića, Zorica stala uz njega! (VIDEO)