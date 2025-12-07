AKTUELNO

Bio bih najsrećniji kad bih mogao da te batalim: Alibaba otvoreno priznao Maji da otkida na nju, ona ne pada više na njegove igrice! (VIDEO)

Ne pada više puta na istom testu!

Maja Marinković ušetala je besna u pušionicu jer ivan Marinković nije uspeo da joj udovolji, a tu je sačekao Asmin Durdžić koji joj je izmamio par osmeha na lice i posle joj otvoreno priznao da otkida za njom.

- Hoćeš kafu? - upitao je Asmin.

- Ne - rekla je Maja.

- Ti piješ kafu - rekla je Zorica.

- O čemu ste pričali pre nego što sam došla? - upitala je Maja.

- O Babejićki - rekla je Zorica,

- E bravo, batali mene i nastavi o Babejićki - rekla je Maja.

- Ja bih voleo da mogu da te batalim, to bih najviše voleo - rekao je Alibaba.

- Jeste lepa, j*bem li joj majku - rekla je Zorica.

- Nije što je lepa, nego što nije normalna - rekao je Alibaba.

- Folirantu - dodala je Maja.

- Ja sam se u početku igrao s njom, ali posle sam se stvarno zavozao i ne zanima me nikako neka druga devojka, ni ovde, ni napolju - rekao je Alibaba.

- Da, da - rekla je Maja.

- Ja bez tebe (vazduha) ne mogu da dišem - rekao je Alibaba.

- Tvoj problem, nemoj da mi se obraćaš - rekla je Maja.

