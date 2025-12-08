AKTUELNO

Vodi se razumom, a ne srcem: Miljana raskrinkala Maju do srži, pa nikad brutalnije oplela po Mini i Aniti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Jedva dočekala!

Miljana Kulić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Kako komentarišeš nominacije? - upitao je Darko.

Slučajnost ili osveta? Anita blanšem unakazila Uroševu frizuru, on odmah zatražio novo farbanje! (VIDEO)

- On je jedno obično smeće, mene je iskoristio za 50.000 evra i sve što je radio, radio je za višeg cilja. Mislim da produkcija vidi u njemu Lepog Miću koji će ulaziti ovde još sto godina. Verujem da je Teodora volela najviše Bebicu jer se ni sa kim nije toliko dugo zadržala, već je radila na noć ili dve. Usput se svakako j*bavala, ali on preko svega toga prelazi - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta se dešava sa Asminom i Majom? - upitao je Darko.

- Jeste zagrejana za Asmina i odlepila je za njim, ali ovog puta se vodi razumom, a ne srcem. Videćemo do kad će da sluša razum, ali ja mislim da će za dve nedelje već da se vrati u komunikaciju s njim i ja nekako mislim da ona i Stanija nisu nikakvi drugari - rekla je Miljana.

Imamo novog delulu kralja: Luka preteo Bebici sve titule, pa opravdao svaki Anelin pogrešan potez (VIDEO)

- Je l' si videla da su se smuvali Viktor i Mina? - upitao je Darko.

- Naravno da sam videla, ako ne promeni još trojicu do kraja onda nije ispunila svoj veliki cilj. Ona je k*rva, a priča o emocijama da bi gledaocima zamazali oči. Ona se j*be, ali bukvalno j*be, ne vodi ljubav - rekla je Miljana.

- Šta misliš o Aneli i Luki? - upitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona se nadala pomirenju s Asminom, ali je ispušila totalno i vodi se time da kad već Asmin ne može da je j*be onda može Luka - rekla je Miljana.

Elitni buvljak: Maja i Anita zaboravile na sukob, pa napravile ozbiljnu trampu! (VIDEO)

- Kako komentarišeš što je Anita imala s*ks na pola metra od Anđela? - glasilo je Darkovo pitanje.

- Anita Zolina k*ta? Mislim da se Anđelo folirao i nemoj da pravi žrtvu od sebe, to me toliko nervira totalno je mogao da očekuje ovo - rekla je Miljana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

