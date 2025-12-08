AKTUELNO

Zadruga

Uvek ću imati IZLIVE BESA zbog Maje! Aneli dala Luki veliki budžet, a onda ga PONIZILA PRED SVIMA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo mu neće oprostiti nikad.

Aneli Ahmić, ovonedeljni vođa počela je da deli budžete, a prvi veliki budžet Aneli je dala Lepom Mići. Naredni veliki budžet dala je Luki Vujoviću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Veliki budžet Luka, šta da kažem a da nas ne nazovu blamom. Ja njega stvarno volim, mi smo se zavoleli, jasno je pojedinima. Ti si Luka neko sa kim sam ja napolju imala jako lepe momente. Ti si osoba ta kad smo mi nasamo. Smatram da me voliš, ali neke stvari radiš nesvesno, ili svesno, ne znam. Neke stvari radiš radi sebe, to mi daje sumnju, dao si mi za pravo da mislim da bi me prodao za jedan dan, ovde si to pokazao, nadam se da ćeš se promeniti, imao si velike greške, imala sam i ja. Možemo da damo još jednom priliku da ispravimo naš odnos, ako se ovo nastavi dešavati znamo da ćemo morati da se rastavimo iako se volimo. Ja stvarno želim da budem s tobom. Ta tvoja flertovanja ispod kačketa, boli me to što si radio sa Majom, ja ću uvek imati izlive besa zbog toga što si mi uradio. Dosta stvari sam napravila iz besa i osvete - rekla je Aneli.

Naredni veliki budžet ona je dala Ivanu Marinkovića.

- Ona mi je pored Miće najdraža osoba, mnogo ga volim - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

