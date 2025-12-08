Zaneli smo se u izolaciji, PREŠLI SMO GRANICU! Aneli priznala da je povredila Luku svojim odnosima sa Alibabom! (VIDEO)

Zamalo se nisu pomirili.

Aneli Ahmić veliki budžet dala je i Asminu Durdžiću, te je priznala da je odnosom sa njim povredila Luku Vujovića.

- Ja sam dala šansu da spustimo loptu, ti si to prokockao, ja više s tobom neću više ni reč progovoriti. Znaš dobro kakav je naš rastanak bio. Dobro znaš da si me ostavio pre nego što si otišao za Ameriku. Htela sam u sto navrata da objavim stori i tada sam odlučila da ću ući ovde i reći to da te povredim, do sutra možeš da pričaš da si me ostavio godinu dana pre Stanije. Lagao si da si me varao, mnoge stvari nećeš da priznaš. Od spuštanja lopte nema ništa. Smatram da sam previše dopustila u toj izolaciji, da legneš na mene, u toj zafrkanciji dopustili smo previše sebi, ne da bi se pomirila s tobom, već smo se zaneli u tom odnosu kakvom smo imali. Iako ne bi bilo ništa oni bi komentarisali. Mi smo tu prešli granicu i tu sam povredila Luku - rekla je Aneli.

- Ja sam jutros Hani i Neriju pričao da sam voleo Groficu dok sam bio sa tobom, uvek je žena bila na mojoj strani, rekao sam Neriju da sa tobom da popriča porodično, da on priđe tebi. Ja bih tebi uvek dao veliki budžet jer ćeš ti uvek biti deo mog života zbog Nore - rekao je Asmin.

- Ti si pričao da će Stanija biti maćega Nori, da ću umreti od side, pričao si da moju majku j*be naš pas - zaurlala je Aneli.

Autor: R.L.