IMATE ĆERKU O KOJOJ NE BRINETE! Uroš vratio Aneli i Asmina na fabrička podešavanja, ona ga žestoko ispljuvala! (VIDEO)

Brutalno!

Mali budžet Aneli Ahmić dala je i Urošu Staniću, te je nastala žestoka svađa njih dvoje.

- Keru nisi više ništa zaslužio, ti si kerina koja provocira ljude kad su u crveno, videla sam šta radiš i Asminu - rekla je Aneli.

- Potukli se ljudi na televiziji, a imaju ćerku kod kuće. Ti govoriš da me je otac silovao dok me majka gledala - naveo je Uroš.

- Imao si moje prijateljstvo, sve si izdao, sve si prodao. Kao i Nerio pričao o ocu sve najgore, najveći si izdajnik - vikala je Ahmićeva.

- Izdala je svoje prijatelje, strpala ih u zatvor. Imate ćerku o kojoj ne brinete - zaključio je Uroš.

Autor: R.L.