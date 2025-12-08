AKTUELNO

Zadruga

IMATE ĆERKU O KOJOJ NE BRINETE! Uroš vratio Aneli i Asmina na fabrička podešavanja, ona ga žestoko ispljuvala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Brutalno!

Mali budžet Aneli Ahmić dala je i Urošu Staniću, te je nastala žestoka svađa njih dvoje.

- Keru nisi više ništa zaslužio, ti si kerina koja provocira ljude kad su u crveno, videla sam šta radiš i Asminu - rekla je Aneli.

- Potukli se ljudi na televiziji, a imaju ćerku kod kuće. Ti govoriš da me je otac silovao dok me majka gledala - naveo je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imao si moje prijateljstvo, sve si izdao, sve si prodao. Kao i Nerio pričao o ocu sve najgore, najveći si izdajnik - vikala je Ahmićeva.

- Izdala je svoje prijatelje, strpala ih u zatvor. Imate ćerku o kojoj ne brinete - zaključio je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

