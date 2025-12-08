HOĆEŠ ZA KOSU DA TE IZNESEM ODAVDE?! Aneli besna kao ris jer Sunčica VILENI PO BELOJ KUĆI! (VIDEO)

Niko ne može da dođe do reči od nje.
Učesnici danas biraju najsujetniju osobu, a naredni je reč dobio Marko Janjušević Janjuš.
- Prema meni su sujetni Luka i Aneli, oni bi voleli da imaju odnos kakav ja imam sa mojom drugaricom, sa kojom se nisam ni poljubio. Treći će biti Miki Dudić, on bi voleo da bude kao ja u ovom odnosu - rekao je Janjuš o svom odnosu sa Kačavendom.
Dragana Stojančević ustala je da prokomentariše, ali nije mogla da dođe do reči od Sunčice Bajić, a Aneli je pokušala da je ućutka.
- Hoćeš da te iznesem za kosu odavde - povikala je Aneli.
Autor: R.L.