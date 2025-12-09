DRAMA: Luka se pogubio u lažima, svim silama se pere od flerta sa Anitom! (VIDEO)

Ne zna gde udara!

Luka Vujović besneo je jer se saznao da je sinoć inicirao kontakt sa Anitom Stanojlović, zbog čega je vrištao po kući i na sve moguće načine pokušavao da se opere od toga.

- Ja to nisam rekla ni Mini dok me Darko nije pitao. Ako ti je glupo zbog Filipa ne bi to ni rekao jer sam ja bila posle tebe - govorila je Anita.

- Filip zna, pa ja sam u njemu to radio, a sad se izvrće priča - dodao je Luka.

- Mene je Darko pitao, a ja sam rekla da ne znam da li je Boru ili mene - nastavila je Anita.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić