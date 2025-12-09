AKTUELNO

Zadruga

DRAMA: Luka se pogubio u lažima, svim silama se pere od flerta sa Anitom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne zna gde udara!

Luka Vujović besneo je jer se saznao da je sinoć inicirao kontakt sa Anitom Stanojlović, zbog čega je vrištao po kući i na sve moguće načine pokušavao da se opere od toga.

Pukao joj film: Aneli unakazila Hanu, iznela gnusne optužbe na račun njene porodice! HAOS! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja to nisam rekla ni Mini dok me Darko nije pitao. Ako ti je glupo zbog Filipa ne bi to ni rekao jer sam ja bila posle tebe - govorila je Anita.

Hani maca pojela jezik: Aneli je verbalno pojela u brutalnom sukobu, Alibaba pružio neviđenu podršku bivšoj! (VIDEO)

- Filip zna, pa ja sam u njemu to radio, a sad se izvrće priča - dodao je Luka.

- Mene je Darko pitao, a ja sam rekla da ne znam da li je Boru ili mene - nastavila je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

